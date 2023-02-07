 السبت.. البرلمان العربي يطلق مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية - بوابة الشروق
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السبت.. البرلمان العربي يطلق مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية

منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:27 ص
يعقد البرلمان العربي، يوم السبت المقبل، مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالعاصمة القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

ويناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة، تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.

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