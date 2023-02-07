 جامعة الأقصر تشارك بحفل تكريم أمهات الأطفال من مصابي الشلل الدماغي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 9:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

جامعة الأقصر تشارك بحفل تكريم أمهات الأطفال من مصابي الشلل الدماغي

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 8:42 م

شاركت الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، ومدير مركز خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة بالجامعة، بحفل تكريم أمهات الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتخريج الدفعة الأولى من أطفال جمعية "واحة نور الحياة" لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بعد تماثلهم للشفاء، وذلك بمقر النادي الأهلي فرع الأقصر.

وقالت مدير مركز خدمة ذوي الإعاقة بالجامعة: إن هذه المشاركة تأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة، على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، معربة عن سعادتها بحضور الحفل؛ لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، وأولياء أمورهم.

وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدمات علاجية، متكاملة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، من سن سنة واحدة، وحتى ست سنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك