جامعة الأقصر تشارك بحفل تكريم أمهات الأطفال من مصابي الشلل الدماغي

شاركت الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، ومدير مركز خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة بالجامعة، بحفل تكريم أمهات الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتخريج الدفعة الأولى من أطفال جمعية "واحة نور الحياة" لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بعد تماثلهم للشفاء، وذلك بمقر النادي الأهلي فرع الأقصر.

وقالت مدير مركز خدمة ذوي الإعاقة بالجامعة: إن هذه المشاركة تأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة، على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، معربة عن سعادتها بحضور الحفل؛ لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، وأولياء أمورهم.

وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدمات علاجية، متكاملة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، من سن سنة واحدة، وحتى ست سنوات.