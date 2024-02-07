مقتل 4 ضباط حوثيين في اشتباكات مع مسلحين وسط اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة من ضباطها بنيران مسلحين في محافظة "إب" الخاضعة لسيطرتها وسط اليمن.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في بيان "استشهد 4 من منتسبي شرطة محافظة إب، هم العقيد غمدان زبين الله جميدة، والنقيب ياسين محمد حميد الشعوري، والنقيب شايف محمد علي جميدة، النقيب أحمد محمد علي رجب".

وأضاف البيان أن "القتلى سقطوا خلال اشتراكهم في حملة أمنية لضبط عدد من المطلوبين بأمر ضبط قهري صادر عن النيابة الجزائية بمحافظة إب".

ولفت البيان إلى أنه "خلال وصول أفراد الحملة الأمنية لضبط المتهمين وفق الإجراءات والأساليب القانونية، باشر المتهمون بإطلاق النار على رجال الأمن، وهو ما استدعاهم للرد على مصادر النيران، ونتج عن ذلك استشهاد 4 من رجال الأمن، وإصابة 3 بجروح، وكذلك مقتل أحد المتهمين".

وأشار البيان إلى أن" الحملة مستمرة حتى إلقاء القبض على الجناة، وتنفيذ الأمر النيابي".

وهذه من الحوادث النادرة التي تقع في محافظة "إب" الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ تسع سنوات.