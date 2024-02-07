هيئة الشراء الموحد: توطين صناعة المستلزمات الطبية خطوة هامة تُعزز الاقتصاد الوطني

أكد العميد أحمد عبد الوهاب، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، أن توقيع عقود شراكات مع 5 شركات عالمية لتوطين الصناعات الطبية في مصر؛ يعد رسالة قوية للعالم تؤكد ثقة الكيانات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى استيراد مصر كل منتجات هذه الشركات العاملة بقطاع المستلزمات والتحاليل الطبية بالعملة الصعبة من الخارج، مؤكدا أن التصنيع المحلي سيخفف عبء الاستيراد بشكل كبير.

ولفت إلى حرص هيئة الدواء على تطبيق معايير الجودة للحصول والمطابقة مع المواصفات الدولية كأحد شروطها للتصنيع الطبي، وذلك بهدف فتح المجال أمام دخول الأسواق العالمية، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وذكر أن إجمالي الاستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، مضيفا أن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات المصرية بهذا القطاع من 180 مليون دولار إلى مليار دولار خلال العام أو العامين المقبلين.

ووقعت الهيئة العامة للشراء الموحد وقعت، الأحد، اتفاقيات تعاون كبرى مع 5 كيانات عالمية، لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر.