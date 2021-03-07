قال محمد تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في المنوفية فريدة من نوعها، إذ أنها المرة الأولى التي يزور فيها «مدبولي» المحافظة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن إجمالي حجم الاستثمارات في محافظة المنوفية بلغ 4.2 مليار جنيه في مجالات التعليم والصحة والري والطرق، ومختلف المشروعات.

وذكر أن هناك مجموعة مطالب تبناها النواب أمام رئيس الوزراء، تمس المحافظة كلها، كان على رأسها مسألة الحيز العمراني الجديد، والمقابر والمدافن في القرى، ومشكلة المباني المقامة على أملاك الري، مؤكدًا ضرورة أن تكون المنوفية محل نظر الوزراء خلال الفترة المقبلة بخصوص منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، محافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل ‏بالمشروعات التنموية والخدمية، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير ‏قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وذلك برفقة عدد من الوزراء، وإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ومسئولي القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلي ‏مؤسسة "حياة كريمة‎".‎