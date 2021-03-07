الإفتاء: تسمية المولود حق الأب وليس الأم حال تنازعهما

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتاوى التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكون ردًا على الأسئلة التي ترد للدار من جانب المواطنين.

وعلق خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، على ما يتم رصده من أسئلة المواطنين، قائلًا: «هناك حالة من تسرب بعض أفكار المتطرفين، أو حالة وسوسة سربتها هذه لأفكار، زي سؤال هل الاحتفال بعيد الأم بدعة؟».

وأضاف أن هناك عقليات غير متخصصة تسربت إلى الخطاب الديني ما أدى إلى انتشار مثل هذه الأفكار المتطرفة، معلقًا على فتوى تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعمها أنه هناك حالة من التحفز للحقوق بين الرجل والمرأة، ما أدى لصدور مثل هذه النوعية من الأسئلة.

وتابع: «حالة التحفز بين الزوج والزوجة بخلاف الحياة، وضد الحياة الزوجية، وبخلاف ما تربينا عليه في الأسرة المصرية»، مضيفًا أن مثل هذه الأمور تكون بحاجة إلى الحوار الزوجي المستمر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المشاجرات حول مثل هذه الأمور بحاجة إلى حزمة من الإجراءات ولا تقتصر فقط على إصدار فتوى.

وقالت دار الإفتاء، أن الأصل فى حق التسمية للمولود أنه ثابت للأب، لا للأم؛ بحيث إنه إذا تنازعا كان الأب هو المُقَدَّم؛ فإن المولود يُنسَب لأبيه فى الدنيا، وقال الله تعالى: {ٱدعُوهُم لِأبَآئِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ ٱللَّهِ}، وبما أن المولود يتبع أباه فى النسب، فهو أحقُّ بها، كما أن الأب هو الذى له القوامة على امرأته والولاية على ولده.

