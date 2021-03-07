أمين اتحاد الغرف التجارية: أمامنا أشهر طويلة لرؤية أثر أزمة الغذاء العالمية الحالية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية والإفريقية، إن هناك زيادة حوالي 14% في أسعار الغذاء العالمية ما بين فبراير 2020 وفبراير 2021، مؤكدًا أن مصر ليست بمعزل عن العالم.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن مصر شهدت هذه المشكلة كاحتمال في فبراير 2020، لذا صدرت توجيهات بزيادة الرصيد الاستراتيجي للحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، ليكفي مدة ستة أشهر.

وأكد أن مصر مهدت لهذه المشكلة خلال تسعة أشهر، باتخاذ العديد من الإجراءات، جاءت على رأسها توطيد العلاقات السياسية مع عدد من الدول، مضيفًا: «أثر الأزمة العالمية الحالية في الأغذية قدامنا أشهر طويلة علشان نبدأ نشوفها».

ولفت إلى أن غالبية الدول التي وضعت قيودًا على صادراتها شركاء مصر التجاريين الأساسيين خصوصًا في السلع الأساسية، مدللًا على ذلك بأن عديد من الشركات بدأت في خفض أسعار السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان.