أنجلينا جولي تلتقي نازحات في جنوب اليمن

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن مبعوثتها أنجلينا جولي، زارت موقعا للنازحين في محافظة لحج، جنوبي اليمن.



وأضافت المفوضية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن جولي تحدثت إلى نازحات يكافحن من أجل تغطية احتياجاتهن.



وأشارت المفوضية إلى أن 35 أسرة فرت من منازلها جراء النزاع في لحج، إلى مناطق أخرى بالمحافظة ذاتها، بحثا عن مأوى، لكنها "بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة".



ويوم أمس، وصلت جولي إلى اليمن، في زيارة تهدف للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للنزاع الذي تشهده البلاد منذ سبع سنوات.



ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقارير أممية.