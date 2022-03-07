بدأت محكمة العدل الدولية، عقد جلسة للنظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات بشأن هجوم روسيا.



ونفى ممثل أوكرانيا في المحكمة، أمام محكمة العدل، الاتهام الموجه لبلاده بارتكاب إبادة في لوجانسك ودونيتسك والذي كان مبرر العملية الروسية.



وأضاف أن المحكمة لها الصلاحية في "حق التصرف إذا ما أصرت روسيا على هدم القانون"، مؤكّدًا أن الشعب الأوكراني بحاجة ملحة للمحكمة.



وأشار إلى أن روسيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.



وتتهم كييف، موسكو بأنها تخطط لإبادة جماعية من خلال قتل الأوكرانيين وإلحاق الضرر بهم.



وطلبت أوكرانيا، اتخاذ إجراءات عقابية بناء على المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 73 و74 و75 من قواعد المحكمة، وذلك لمنع المساس بشكل لا يمكن إصلاحه بحقوق أوكرانيا وشعبها.



ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، كثيرًا ما أقدمت كييف على اتهام موسكو بأنها تشن هجمات على المدنيين، بينما تدافع روسيا عن نفسها وتقول إن ضرباتها تستهدف منشآت عسكرية فقط.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.