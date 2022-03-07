السفير الهولندي لدى اليمن يعلن إحراز تقدم جديد في ملف خزان (صافر)

أكد السفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديريك هوف، اليوم الإثنين، إحراز تقدم جديد في ملف خزان النفط "صافر"، العائم قبالة ساحل محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال هوف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "قام بزيارة ميناء رأس عيسى، مع فريق ديفيد بريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص".

وأضاف السفير الهولندي: "لقد حققنا تقدما. نحتاج الآن للمتابعة مع إجراءات فعالة لإبقاء هذا الزخم".

وتابع هوف قائلا: "إطلالة جميلة على الخزان صافر الذي يبعد 8 كلم عنا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم أمس الأحد، قال القيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية، محمد الحوثي، إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة صافر".

ولم يصدر عن الأمم المتحدة أي بيان بشأن هذا الاتفاق، كما لم يصدر أي تعليق من الحكومة الشرعية.

ويحوى خزان صافر، الواقع في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي بالحديدة، أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط، ويخشى تسربه في البحر الأحمر، بسبب عدم صيانته منذ بدء الصراع قبل أكثر من سبع سنوات.

سبق وأن حذرت تقارير دولية وأممية، بشكل متكرر مما تصفه "بالانفجار الوشيك للقنبلة الموقوتة"، في إشارة إلى خزان صافر، "ما سيؤدي إلى كارثة بيئية ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر".