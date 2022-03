عرضت وكالة الأنباء "رويترز"، مقطع فيديو يوثق إتمام اثنين من جنود الاحتياط الأوكران لمراسم زفاههما، عند نقطة تفتيش بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت رويترز، أن العروسين تبادلا خواتم الزفاف أمام زملائهم المقاتلين وقسيس عسكري، وسط احتفال بسيط من زملائهم بإلقاء الورود وتناول المشروبات.

وحرص العروسان على ارتداء الملابس العسكرية، فيما وضعت العروس "طرحة بيضاء" وحملت باقة من الورود.

وقدم أحد الجنود فقرة غنائية عازفا على "البُزق".

وقالت العروس: "علينا أن نكون آملين ونأخذ كل ما نستطيع من الحياة".

