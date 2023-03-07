سكان من مخيم جنين: هناك شهداء بمنزل قصفته قوات الاحتلال الاسرائيلي بالمخيم

قال سكان من مُخيم "جنين" لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي للمخيم الواقع في شمال الضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء شهداء، بالمنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال قبل أن تقصفه وتنسحب من المُخيم .

وروى هؤلاء للوكالة أن جيش الاحتلال استخدم مروحيات لترويع السكان خلال عملية الاقتحام.

ومن جانبها ، قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي إنه ليس هناك أي تأكيدات نهائية بخصوص عملية "جنين" ولا يمكن التأكد من أنه تم تصفية منفذ عملية "حوارة" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين في جنوب "نابلس" الأسبوع الماضي .

وزعمت في وقت سابق اليوم، وسائل إعلام إسرائيلية إن الهدف من اقتحام المخيم هو "منفذ عملية حوارة".