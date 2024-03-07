مديرية الزراعة بالشرقية تنظم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات قد انتهت من تنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات، وذلك بحضور الدكتور علي أحمد، مدير معهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي، مدير عام إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة والمهندس هاني إبراهيم فتوح، مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في بيان اليوم، أن الدورة تم خلالها تدريب 30 شاب وفتاه من مطبقي المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الهدف من إقامة الدورة التدريبية هو تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات، وذلك طبقا لخطة وزارة الزراعة، لافتا إلى أن إقامة الدورات التدريبية لشباب الخريجين تهدف كذلك إلى خلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياه كريمة.