مقتل شخصين على متن سفينة شحن أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هجوما صاروخيا للحوثيين على سفينة شحن قبالة جنوب اليمن أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وأصيبت السفينة وتضررت بصاروخ يوم الأربعاء على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن الساحلية، حسبما ذكرت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني.

وتخلى طاقم السفينة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس عن السفينة بعد الهجوم.

وأعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويهاجم مسلحون منذ أشهر سفنا في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "لقد قتل الحوثيون مدنيين أبرياء من خلال مواصلة هجماتهم المتهورة ضد الشحن التجاري الدولي ، والتي تؤثر على الدول في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت أن السفينة كانت مملوكة لشركة مسجلة في ليبيريا، وليس لشركة أمريكية ، كما قال الحوثيون في البداية.

ولم تذكر جان بيير عدد القتلى. ومع ذلك، قالت العديد من وسائل الإعلام ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ، إن اثنين من أفراد الطاقم قتلا.