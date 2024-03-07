مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مشاريع قوانين لتمويل الحكومة قبل موعد الإغلاق

صوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تمرير حزمة من ستة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة حيث يسابق المشرعون الزمن لإقرار التشريع في كلا المجلسين قبل موعد الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وبحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية، يجب على مجلس الشيوخ الآن التصويت على الإجراء حيث يواجه المشرعون موعدين إغلاق مقبلين يوم الجمعة و 22 مارس.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس جو بايدن بخطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونجرس مساء الخميس، مما يضغط على الإطار الزمني لسن هذه الحزمة.

وتمثل الحزمة النهائية من مشاريع قوانين الإنفاق، التي يدعمها كبار الديمقراطيين والجمهوريين في كلا المجلسين، إنجازا رئيسيا للمشرعين. وبعد أشهر من تجنب الإغلاق في اللحظة الأخيرة بمشاريع قوانين مؤقتة، أصبح الكونجرس الآن على وشك تمرير تشريعات محدثة لتمويل الإدارات والوكالات الحكومية الحيوية.

وجاءت نتيجة التصويت 339 صوتا مقابل 85 ، حيث صوّت 132 جمهوريا لصالح الحزمة وعارضها 83 جمهوريا. كما صوّت ديمقراطيان ضد الحزمة.