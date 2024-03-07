الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء استهدافها لسفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وجاء في بيان ورد على قناة العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة، الموالية لإيران في اليمن، عبر منصة تلجرام"نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينة /ترو كونفيدينس/ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها ".

وتابع في بيانه أن عملية الاستهداف جاءتْ "بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية".

وأضاف أن القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ- التابعه للحوثيين- تجدد تنبيهَها "إلى كافةِ السُّفُنِ بالتجاوبِ مع نداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ، وعلى كافةِ طواقمِ السُّفُنِ المستهدفةِ سرعةَ مغادرتِها بعدَ الإصابةِ الأولى".

وأكد أن عمليات القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ "توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".