مقتل 3 من طاقم سفينة شحن أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

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قال الجيش الأمريكي إن هجوما صاروخيا للحوثيين على سفينة شحن قبالة جنوب اليمن أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة 4 آخرين.

وهذه هي المرة الأولى التي تسفر فيها هجمات المسلحين التي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر عن سقوط ضحايا منذ بدء الهجمات العام الماضي.

وأصيبت السفينة ولحقت بها أضرار جراء استهدافها بصاروخ باليستي مضاد للسفن الأربعاء جنوب غرب مدينة عدن الساحلية، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.

وتخلى طاقم السفينة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس عن السفينة بعد الهجوم وتركوها تواجه مصيرا مجهولا.

وأعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن مسؤوليتها سريعا عن الهجوم.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا هو خامس صاروخ باليستي مضاد للسفن بطلقه الحوثيون خلال اليومين الماضيين.

ويهاجم مسلحون منذ أشهر سفنا في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "لقد قتل الحوثيون مدنيين أبرياء من خلال مواصلة هجماتهم المتهورة ضد الشحن التجاري الدولي ، والتي تؤثر على الدول في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت أن السفينة كانت مملوكة لشركة مسجلة في ليبيريا، وليس لشركة أمريكية ، كما قال الحوثيون في البداية.