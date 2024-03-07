 ثالث غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في 24 ساعة - بوابة الشروق
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ثالث غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في 24 ساعة

وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 5:42 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 5:42 م
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، شن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الخميس، غارة جوية جديدة على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

والغارة هي الثالثة على المطار والخامسة على محافظة الحديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين في خبر عاجل: «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي بمحافظة الحديدة».

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أعلنت الجماعة عن 4 غارات أمريكية بريطانية أخرى على الحديدة؛ اثنتان استهدفتا منطقة رأس عيسى الخميس، واثنتان استهدفتا مطار الحديدة الأربعاء، دون تقديم تفاصيل بشأن الخسائر الناجمة عنها.

وتأتي الكثافة في الغارات بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، فجر الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 4 بصاروخ باليستي حوثي استهدف في خليج عدن، الأربعاء، سفينة «ترو كونفيدنس» المملوكة من ليبيريا والتي ترفع علم باربادوس.

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