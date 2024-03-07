أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الخميس، وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة روبيمار الغارقة في البحر الأحمر .

وأفاد توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة اليمني، في بيان عقب لقائه عبر الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنج "بوصول عدد من خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات الكارثة البيئية للسفينة الغارقة روبيمار".

وأشار إلى "استمرار الحكومة في التشاور مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الشراكة لوضع خطط وبرامج لمكافحة التلوث وإنقاذ السفينة".

ولفت إلى "تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية".

وشدد الوزير اليمني على أن" تفادي مخاطر غرق السفينة (روبيمار) ليس مصلحة محلية فحسب، بل إقليمية ودولية، كونه في حال حدوث انتشار تدريجي وبطيء للأسمدة فإن الآثار السلبية لن تظهر بسرعة إنما مع الوقت، وسيؤدي هذا إلى الإخلال بالتوازن البحري والتنوع الحيوي".

ولفت الشرجبي إلى أهمية دور الصين في احتواء هذا التهديد البيئي الخطير، معرباً عن أمل الحكومة اليمنية في أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب، والمساعدة للوصول إلى السفينة وتقييم الوضع والبدء بعملية الإنقاذ.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة روبيمار بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة، والتي استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".