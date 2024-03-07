واشنطن تتوعد بمحاسبة الحوثيين على هجومهم الأخير على سفينة شحن

تعهدت الولايات المتحدة الأربعاء بمحاسبة الحوثيين في اليمن على الهجوم الذي استهدف ناقلة بضائع ونجم عنه مقتل شخصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "سنواصل محاسبتهم. وندعو الحكومات في أنحاء العالم إلى أن تحذو حذونا".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول أمريكي في وقت سابق من اليوم الأربعاء قوله إن طاقم السفينة المستهدفة في خليج عدن أبلغ عن مقتل شخصين بالهجوم الصاروخي.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.