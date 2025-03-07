الفاو: زيادة متوقعة لإنتاج القمح في 2025

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أحدث تقرير لها عن العرض والطلب على الحبوب، والذي توقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح في عام 2025 نحو 796 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنسبة 1% عن العام الماضي.

ويستند هذا التوقع إلى مكاسب الإنتاج المتوقعة في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في فرنسا وألمانيا، حيث من المتوقع أن تزيد زراعة القمح اللين.

ومع ذلك، فإن التحديات مثل الظروف الجافة في أوروبا الشرقية والأمطار الغزيرة في المناطق الغربية قد تؤثر في التحسن المتوقع في المحصول. وفي أميركا، من المتوقع أن تتوسع مساحة زراعة القمح، على الرغم من أن المحصول قد ينخفض قليلًا بسبب ظروف الجفاف التي تؤثر في المحاصيل الشتوية.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 543 مليون طن في 2024/2025، مدفوعًا بآفاق المحاصيل الإيجابية في الهند وظروف النمو المواتية في كمبوديا وميانمار.

وقد رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024 إلى 2842 مليون طن، وهو ارتفاع طفيف عن مستوى عام 2023.

وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة انخفاضًا بنسبة 1.9% في مخزونات الحبوب العالمية، مع توقع أن تبلغ المخزونات النهائية لعام 2025 نحو 869.3 مليون طن، مع توقع تعويض المخزونات الأعلى في الاتحاد الروسي وأوكرانيا عن طريق التخفيضات في أماكن أخرى. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية إلى الاستخدام إلى 29.9%، وهو ما يشير مع ذلك إلى إمداد مريح.

وخفضت المنظمة توقعاتها لتجارة الحبوب العالمية إلى 484.2 مليون طن، بهبوط 5.6% عن الموسم السابق بسبب تغير ديناميكيات التصدير.