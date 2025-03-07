لوس أنجليس ليكرز يواصل سلسلة انتصاراته في دوري السلة الأمريكي

واصل لوس أنجليس ليكرز سلسلة انتصاراته، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه)، محققا فوزه الثامن على التوالي.

وحصد ليكرز فوزا ثمينا على ضيفه نيويورك نيكس، بنتيجة 113/109، بعد اللجوء للوقت الإضافي، فجر اليوم، الجمعة.

وارتدى لوكا دونشيتش ثوب الإجادة في اللقاء، بتسجيله 32 نقطة لمصلحة ليكرز، فيما أضاف زميله المخضرم ليبرون جيمس 31 نقطة، ليقودا الفريق المضيف لتعويض تأخره بفارق كبير من النقاط، قبل انطلاق الفترة الرابعة.

وأحرز دونشيتش، الذي قدم 12 تمريرة حاسمة وقام ب8 متابعات تحت السلة في المباراة، 5 نقاط في الوقت الإضافي، ليحقق ليكرز فوزه التاسع مقابل خسارتين، منذ ظهوره الأول مع الفريق في 10 فبراير الماضي.

وسجل جيمس النقاط الأربع الأخيرة لليكرز، حيث كانت جميعها من الرميات الحرة، منهيا اللقاء ب12 متابعة تحت السلة، و8 تمريرات حاسمة لفريقه.

وشهد اللقاء تعرض جالين برونسون، نجم نيويورك نيكس، لإصابة في كاحله وقدمه اليمنى، أثناء الوقت الإضافي، بعد اصطدامه بأوستن ريفز، لاعب ليكرز.

وكان برونسون قد أحرز 39 نقطة، كأعلى لاعبي الفريقين تسجيلا للنقاط في اللقاء، الذي شهد تقديمه 10 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، سجل نجم جولدن ستايت ووريرز، ستيفن كوري، 40 نقطة، ليساهم في قلب فريقه تخلفه بفارق 22 نقطة أمام بروكلين نتس، ويخرج فائزا 121-119.

وواصل كوري تألقه، حيث أحرز 40 نقطة، بينها 7 رميات ثلاثية من أصل 13، واحدة منها استعراضية من منتصف الملعب، في نهاية الشوط الأول.

وأضاف جيمي باتلر 25 نقطة، وجاري بايتون 16.. أما أفضل مسجل في صفوف بروكلين، فكان كاميرون جونسون مع 26 نقطة.

وأسفرت بقية المباريات التي أقيمت في ذات اليوم، عن فوز شيكاغو بولز على مضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 125/123، وبوسطن سلتيكس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 123/105.

كما تغلب أتلانتا هوكس على ضيفه إنديانا بيسرز 124/118، وهيوستن روكتس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 109/97.