أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.



وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية مساء يوم الخميس، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من فلول النظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".

وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.

وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.

وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة.

وأوضح مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية أنه وصلتهم مؤازرات عديدة من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع.

وأكد في تصريحاته أن قوات الأمن تمكنت من امتصاص الهجوم الذي وصفه بالغادر، مشددا على أنهم سيعملون على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وإعادة الاستقرار للمنطقة وحفظ الممتلكات.

وكانت وكالة "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأن "مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي".

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع في قريتي بيت عانا والدالية".

وشهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية في سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر أمني قوله إن "العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم في بيت عانا بريف اللاذقية".

وأشار مصدر أمني سوري في حديثه لوسائل إعلام عربية إلى مقتل 13 فردا من قوى الأمن العام والمدنيين في كمين لفلول النظام في محيط جبلة بريف اللاذقية.