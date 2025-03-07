محافظة طرطوس تعلن تمديد حظر التجوال حتى الساعة 10 من صباح السبت

أعلنت محافظة طرطوس تمديد حظر التجوال في المدينة حتى يوم غد السبت الساعة 10 صباحا، نظرا للضرورات الأمنية والعسكرية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية، صباح الجمعة: «نظرا للضرورات الأمنية والعسكرية، وحفاظا على أرواح المواطنين، وفي ظل العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في المحافظة ضد فلول النظام البائد، يمدد حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى يوم غد السبت الساعة 10 صباحاً، ويسمح فقط بالخروج إلى صلاة الجمعة، وخلال فترة ما قبل موعد الإفطار بساعة حتى انتهاء وقت صلاة التراويح».

محافظة طرطوس: نظراً للضرورات الأمنية والعسكرية، وحفاظاً على أرواح المواطنين، وفي ظل العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في المحافظة ضد فلول النظام البائد، يمدد حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى يوم غد السبت الساعة 10 صباحاً، ويسمح فقط بالخروج إلى صلاة الجمعة، وخلال فترة ما قبل موعد… — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 7, 2025

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وذكرت الوزارة أن أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن اشتباكات تدور بين قوات الجيش والأمن مع فلول النظام المخلوع على طريق طرطوس - حمص، مضيفة أن رتلاً ضخماً من قوات الجيش والأمن العام يدخل مدينة طرطوس بعد وصوله قادماً من حمص.

وجاء هذا التحرك بعد هجمات وكمائن نصبها مسلحون موالون للنظام السابق، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر قوات الأمن وإصابة آخرين، ووصفت السلطات السورية هذه الهجمات بالمنسقة.

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.