حملة المرشح الرئاسي لأوكرانيا زيلينسكي تتهم السلطة القائمة باللجوء لأساليب دعائية ضده

اتهم فريق فلاديمير زيلينسكي، المرشح الأوفر حظا بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، السلطة القائمة باللجوء إلى أساليب دعائية ضده كمنافس للرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.

وقال فريق زيلينسكي، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "السلطة القائمة تراهن على خبراء التقنيات الانتخابية غير الشريفة ، الذين يكمن هدفهم الرئيسي في تقسيم البلاد على أبواب الانتخابات القادمة بواسطة نشر معلومات سلبية ومزورة ودس أنباء كاذبة إلى شبكات التواصل الاجتماعي".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا فرزت، يوم 4 أبريل، 100% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة، حيث حصل زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي رشح نفسه عن حزب "خادم الشعب"، على 30,24% من الأصوات، مقابل 15,95% للرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 21 أبريل الجاري بين زيلينسكي و بوروشينكو ، حيث أنه لا أحد من المرشحين حصل على أكثر من 50% من الأصوات.