وزير الخارجية التركي يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية

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استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الضفة الغربية تعتبر أراض فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول إن تصريحات نتنياهو غير المسؤولة والصادرة نتيجة قلق انتخابي "لن تغير الحقائق".

كان نتنياهو قال أمس إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه في انتخابات التاسع من أبريل الجاري.

ويقول مراقبون إن نتنياهو يبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.