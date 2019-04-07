لافروف: نتطلع للتعاون مع الأردن لحل القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن موسكو تتطلع للتعاون مع الجانب الأردني لحل القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الأردنية عمان- أنه "أجري مفاوضات بناءة ومثمرة مع الجانب الأردني، وتم بحث جميع المحاور الأساسية للتعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين".

وشدد لافروف علي الموقف المشترك لموسكو وعمان لإعلاء مستوي التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل التبادلات الثقافية والدينية، لافتا إلى أنه "بحث ملف مكافحة الإرهاب، وسبل إفشال جميع المحاولات لنشر الفكر المتطرف".

وأضاف الوزير الروسي: "بحثنا الملف السوري طبقا للقرار الأممي 2254 ، ومؤتمر سوتشي حول الشأن السوري، ونعمل علي تشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت، وسيتم تطبيق جميع الدعوات لأعضاء الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية في جنيف".

وتابع "نعمل على تطوير الجهود المبذولة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وعلي جميع الدول العربية الترحيب بهذا القرار، كما بحثنا إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم، وتفكيك مخيم الركبان وإزالة العوائق أمام تنفيذ ذلك"، مشيرا إلى أن هناك مليونا و300 ألف لاجيء بالأراضي الأردنية وهذا أمر مقلق".

وأكد لافروف أن موسكو ترفض الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل علي الجولان وبالقدس عاصمة لها.