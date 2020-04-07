قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإنفاق واجب للقادرين على المتضررين من أزمة فيروس "كوفيد-19"، سواء بالجلوس في المنزل أو تخفيض قدرة العمل، أو تسريح بعض العمال أو الموظفين، مضيفًا: «كل منا مسؤول عن الآخر».

وأضاف «الطيب» أثناء لقاء على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الإنفاق على القادرين فرض واجب وحتم لازم، لأن هذا الوباء من المواطن التي يجبر فيها القادرون على مشاركة الفقراء، مستشهدًا بقول النبي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وأكد تضامن الشعب المصري، سواء قادرين أو غير قادرين، متابعًا: «هذا التكافل أصل من أصول الإسلام وهو تضامن اجتماعي».