بنجلاديش تسجل 7213 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش 7 آلاف و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وأوضحت المديرية -في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة أمس، فيما يأتي ذلك بعد يوم من دخول البلاد في حالة إغلاق كامل لمدة 7 أيام بعد تردي الحالة الوبائية بالبلاد.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية، أسد الزمان خان كمال، مواصلة إغلاق كل المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر في مسعى للحد من تفشي الفيروس.