 أمير الكويت ورئيس الوزراء يستقبلان عبدالحمید الدبیبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير الكويت ورئيس الوزراء يستقبلان عبدالحمید الدبیبة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:35 م
استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة لیبيا عبد الحميد محمد الدبيبة والوفد المرافق بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء لكويتية "كونا" فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا عبد الحميد محمد الدبيبة حيث جرت له مراسم استقبال رسمية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا ،قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية في زيارة رسمية.

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