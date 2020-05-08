الجيش اليمنى يتهم مليشيا الحوثي باستمرار خرق الهدنة لليوم الرابع على التوالي

اتهم الجيش اليمنى مليشيا الحوثي الإيرانية باستمرار خرقها للهدنة المعلنة لليوم الرابع على التوالي في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب و الحديدة والضالع ولحج وتعز وحجة والجوف وصعدة.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن تقرير المركز الإعلامي للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش اليمنى رصدت 136 خرقًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية في اليوم الرابع للهدنة (الثلاثاء 5 أبريل 2022) منها 19 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية بمأرب و20 خرقًا في جبهات القتال شرق وشمال الجوف وشمال شرق صعدة، فيما سجّلت جبهات القتال بمحافظة حجّة تصعيداً غير مسبوق من قبل المليشيا الحوثية حيث رصدت القوات 55 خرقًا للهدنة في جبهات حرض وعبس".

وأضاف التقرير أن "قوات الجيش اليمنى رصدت 34 خرقًا للهدنة في جبهات تعز والضالع ولحج، إضافة إلى 8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة"، مشيرًا إلى أن من ضمن الخروقات 4 محاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية باتجاه مواقع قوات الجيش حيث حاولت خلالها المليشيا الحوثية التسلل إلى مناطق قرب خطوط التماس في محور البرح غرب تعز، وظهر الاثنين، حاولت خلالها مجاميع من مليشيا الحوثي التسلل إلى مواقع قوات الجيش في منطقة بني حسن غرب حجة، وفي المساء، أحبطت قوات الجيش محاولتي تسلل لعناصر حوثية إلى مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وفجر الاثنين أيضًا، جرح أحد أبطال قواتنا نتيجة استهداف المليشيا الحوثي لأحد المواقع العسكرية شرق حزم الجوف بطائرة مسّرة مفخخة.

وأضاف أن بقية الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، واستحداث متارس وتحصينات، منوهًا أن المليشيات استمرت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مأرب وشرق الحزم بالجوف، وتعزيزات بينها عربات إلى جبهة حرض، وآليات ذخائر وأفراد وعيارات إلى جبهات الأقروض والصلوب بتعز.