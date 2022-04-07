الجامعة العربية ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كل صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، عن أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية، قائلًا إن الأمين العام أعرب عن أمله، في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام.

ودعا أبو الغيط، مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل صلاحياته إليه؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وقال منصور هادي في نص قراره: «أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان، تفويضا لا رجعة فيه، بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

وبموجب القرار، يختص مجلس القيادة الرئاسي، الذي سيرأسه رشاد محمد العليمي والمكون من 7 أعضاء، بكل صلاحيات نائب الرئيس. وأعفى الرئيس اليمني نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.