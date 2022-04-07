سفير مجلس التعاون الخليجي: لمسنا حرص المشاركين في مشاورات الرياض على مصلحة اليمن

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن المجلس لمس الحرص على مصلحة اليمن من كل الأطراف المشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المنيخر - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية في إحاطة حول المشاورات اليوم الأربعاء - "أن المشاركين بدأوا في البحث عن حلول للانتقال باليمن إلى دولة آمنة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن "المشاركين في المشاورات اليمنية-اليمنية سيستكملون يوم غد، وسيعلنون عن التوافق التام".

وعبر سفير مجلس التعاون الخليجي عن تفائله بعدد المشاركين في المشاورات، موضحًا أنهم يريدون إفساح المجال لتنفيذ قرارات مجلس التعاون المعنية بدعم الاقتصاد اليمني الصادر في قمة المجلس في العام 2015.