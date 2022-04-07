روسيا وأوكرانيا: العقوبات الأمريكية تطال بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أشخاص في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبضمنهم بناته.

وتضمنت القائمة أيضا عائلة وزير الخارجية سيرغي لافروف وبنوكاً رئيسية في روسيا.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الكشف الجديد عن فظائع ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا، إذ ظهرت صور لجثامين مدنيين مبعثرة في شوارع مدينة بوتشا بالقرب من العاصمة كييف.

وتقول روسيا إن هذه الصور من تصميم مسؤولي كييف، طالما لم يتوفر الدليل على كونها حقيقية.

وعلى الرغم من أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن المدنيين قُتلوا خلال فترة سيطرة الروس على بوتشا، وصف الرئيس بوتين، الأربعاء، الحدث بـ"الاستفزاز الفظ والمثير للسخرية من نظام كييف".

وعندما سُئل مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن سبب استهداف بنات بوتين بالعقوبات، قال المسؤول إن واشنطن تظن أنهن يمكن أن يكن مسيطرات على بعض أصول والدهن المالية.

وأضاف: "لدينا سبب لنعتقد أن بوتين، والعديد من أصدقائه والأوليغارشيين، يخبئون ثرواتهم وأصولهم مع أعضاء عائلاتهم، والذين بدورهم يخفون هذه الثروات والأصول في النظام المالي الأمريكي، وفي أماكن أخرى عديدة في العالم".

وتابع المسؤول الأمريكي: "نعتقد أن العديد من أصول بوتين مخبأة لدى أعضاء عائلته، ولهذا السبب نحن نستهدفهم".

وتضمنت العقوبات الأمريكية التي أعلنها البيت الأبيض:

إجراءات اقتصادية لحظر الاستثمار الجديد في روسيا

إجراءات مالية صارمة ضد أكبر بنوك روسيا الخاصة، ألفا بنك، وأكبر المؤسسات المالية هناك سبيربانك

عقوبات على الشركات الكبرى المملوكة لدى الدولة

عقوبات على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم

في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا عن مزيد من العقوبات ضد ثمانية من الأوليغارشيين وبنوك روسية، بما في ذلك أكبر بنك في البلاد، سبيربنك، وبنك الائتمان في موسكو.

ويناقش الاتحاد الأوروبي أيضًا قطع واردات الفحم الروسي مع تزايد القلق بشأن جرائم الحرب المزعومة.

وقبل الإعلان عن مجموعة العقوبات الجديدة في واشنطن، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يستطيع "تحمل أي تردد في الحسم".

وفي حديثه إلى البرلمان الأيرلندي يوم الأربعاء ، قال إنه لا تزال هناك حاجة لإقناع البعض في أوروبا الذين يعتقدون أن "الحرب وجرائم الحرب ليست مروعة مثل الخسائر المالية" لدعم عقوبات أشد.

وأضاف أن "النفط الروسي لا يمكن أن يغذي الآلة العسكرية الروسية"، فقد قال وزير الخارجية الأوكراني على تويتر إن فرض حظر على الغاز والنفط كان ضروريًا للتأثير حقًا على قدرة روسيا على تمويل الحرب.

وأقر جوزيب بوريل، الممثل الأعلي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل يوم الأربعاء بأن مليار يورو تنفقها أوروبا على الطاقة الروسية كل يوم تطيح بالمليار يورو الممنوحة لأوكرانيا كمساعدة عسكرية منذ بداية الغزو.

وتعتمد بعض الدول الأوروبية الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، بشكل كبير على الطاقة الروسية وكانت مترددة في استهداف هذا القطاع بشكل مباشر.

وعلى الرغم من ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر محتمل على واردات الفحم الروسي، يوم الثلاثاء، والذي يجب أن يوافق عليه جميع الأعضاء السبعة والعشرين.

وتشتري أوروبا ما قيمته 4 مليارات يورو من الفحم من موسكو كل عام.

ويبدو أن المعنويات تغيرت بعد ظهور أدلة على جرائم الحرب الروسية، حيث انضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوات لحظر الفحم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم اقتراح الحظر قبل مجموعة من العقوبات المقرر الإعلان عنها بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى.

من المتوقع أيضًا أن تفرض الدول الأوروبية الأعضاء "حظرًا كاملاً على المعاملات" على أربعة بنوك روسية وحظر مجموعة من الواردات الروسية والبيلاروسية الأخرى، بما في ذلك الخشب والأسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية ، بقيمة 5.5 مليار يورو.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تعتزم إغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية وحظر مشغلي النقل البري الروسي والبيلاروسي من المنطقة.

واتهمت السيدة فون دير لاين روسيا "بشن حرب قاسية وعديمة الرحمة" ضد المدنيين الأوكرانيين وقالت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يواصل الضغط على بوتين والحكومة الروسية في هذه المرحلة الحرجة".

لكن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس انتقد مساء الثلاثاء حزمة العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ، واصفا إياها بأنها "رد ضعيف" وهو "دعوة لمزيد من الفظائع".

وكتب لاندسبيرغيس على تويتر: "الفحم ، أربعة بنوك ... حظر الموانئ والحدود (مع استثناءات) ليس في الحقيقة حزمة عقوبات مناسبة للمجازر التي يتم الكشف عنها".