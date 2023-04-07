اتحاد الكرة يكشف سبب تعيين حكام مصريين لنهائي الكأس

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كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الأهلي وبيراميدز، في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي مساء الإثنين القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: «القرار سببه الرئيسي رغبة البرتغالي فيتور بيريرا (رئيس لجنة الحكام الحالي)، في الاستعانة بصافرة مصرية».

وأضاف: «اتحاد الكرة يدعم تجربة بيريرا واستعان به لتطوير المنظومة التحكيمية، وهو ما دفعه للموافقة على طلب رئيس اللجنة بالدفع بحكام مصريين لمنحهم الثقة عبر إدارة نهائي مميز بحضور الجماهير».