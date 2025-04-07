رحبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر، والتي تُجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ورؤيتهم المشتركة لدفعها نحو آفاق أرحب.

وأوضحت علي، في بيان لها أن زيارة ماكرون لمتحف مصر الكبير، هذا الصرح الثقافي الفريد، ولجولته التاريخية في قلب القاهرة القديمة بصحبة الرئيس السيسي، دلالة عظيمة على تقدير العالم لإرثنا الحضاري الفريد، وعلى مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي يجمع بين عبق التاريخ وروح الحاضر.

وأشارت إلى أن التجول في خان الخليلي وتناول العشاء بأحد المطاعم المصرية الأصيلة رسالة قوية تعكس أصالة مصر وتراثها الغني، تساهم في الترويج للصورة الحقيقية لمصر كوجهة سياحية آمنة ومفعمة بالحياة والثقافة.

وتابعت: "هذه الزيارة تمثل دعمًا مباشرًا لقطاع السياحة، وبمثابة دعاية سياحية عالمية مجانية لا تقدر بثمن، ورسالة أمان وسلام من مصر لجموع دول العالم".

وشددت على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الزيارة وما تضمنته من مشاهد دعائية تاريخية حيث إنها سيكون لها بالغ الأثر في دفع حركة السياحة الوافدة خلال الفترات القادمة.

واختتمت رئيس لجنة السياحة تصريحاتها بالتأكيد على حرص اللجنة بالعمل على استثمار هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة مع المؤسسات السياحية الفرنسية، وتنمية القطاع وزيادة أعداد الزوار بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الضيافة.