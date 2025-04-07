الآلاف يحتجون في بنجلاديش على الهجمات الإسرائيلية على غزة

خرج المتظاهرون للشوارع في بنجلاديش اليوم الاثنين؛ من أجل إدانة الهجمات الإسرائيلية على غزة، حسبما قالت الشرطة .

وقام المتظاهرون في مدينة سيلهيت بشمال شرق بنجلاديش، بتخريب منافذ تابعة لسلسلة مطاعم "كيه إف سي" للمأكولات السريعة وعلامة شركة باتا للأحذية، حيث قالوا إنهما على صلة بإسرائيل، التي يتهمونها بأنها وراء قتل المدنيين الفلسطينيين.

وفي العاصمة دكا، شارك الطلاب والنشطاء، في مسيرات تضامنا مع شعب غزة، وضد الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب لدعمهما إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

وقد تم تعليق الفصول الدراسية والامتحانات في الكثير من المؤسسات التعليمية، حيث تظاهر الطلاب في مسيرات أمام الكليات و طول الطرق الرئيسية.و

واعترضت الشرطة في منطقة باريدهارا في دكا، المئات من المتظاهرين أثناء سيرهم نحو السفارة الأمريكية.

وأدانت وزارة الخارجية البنجلاديشية، في بيان اليوم، إسرائيل لاستمرارها في عمليات القتل الجماعي وانتهاكات حقوق الانسان الصارخ في غزة.

وطالبت الوزارة، بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مطالبة الدولة اليهودية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على التزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي.