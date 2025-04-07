كشف تفاصيل العثور على جثة مالك شركة بالتجمع الأول مقطعة إلى أشلاء داخل الثلاجة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مالك شركة "كيميت للمقاولات"، مقتولًا داخل شقته بأحد الكمباوندات السكنية بمنطقة الياسمين في التجمع الأول.

وتبين أن مرتكبي الجريمة شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اكتشف أحدهما وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقته، فاستعان بالمتهم الثاني وتوجها إلى محل إقامة المجني عليه، واعتديا عليه بالضرب حتى أوديا بحياته.

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من نجل المجني عليه، أفاد فيه بالعثور على جثة والده، مالك شركة "كيميت العالمية"، البالغ من العمر 65 عامًا، مقطعة إلى أشلاء ومحفوظة داخل ثلاجة الشقة التي يقيم بها بمفرده.

وأوضح نجل المجني عليه أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد جيران والده، أخبره فيه بسماع أصوات صراخ صادرة من داخل الشقة. وعند محاولته طرق الباب، لم يتلقَ أي استجابة، ما دفعه للاتصال بنجل المجني عليه، الذي حضر على الفور. وعند فتح باب الشقة، فوجئا بالجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهمين، بالإضافة إلى ضبط متعلقات المجني عليه المستولى عليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.