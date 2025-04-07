النفط يواصل خسائره مع تصاعد الحرب التجارية والمخاوف من الركود

- الأسعار تهبط 4% وخام برنت يسجل 63 دولارا ونايمكس 59 دولارا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 4% بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9% لتصل إلى 63.04 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.03% ليصل إلى 59.49 دولار. وهبط الخامان لأدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وانخفض النفط 7% يوم الجمعة مع زيادة الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت 10.9% في حين هبط خام غرب تكساس 10.6%.

قالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط، إنه من الصعب رؤية أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن نرى ذلك ما لم يقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شيئا لتهدئة المخاوف المتصاعدة بشأن نشوب حرب تجارية عالمية والانزلاق إلى ركود".

وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي، أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.

وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية مما سيضغط على أسعار النفط.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع" ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية أكبر من المتوقع أيضا، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

ومما زاد من الضغط على أسعار النفط أيضا، قرار تحالف "أوبك+" المضي قدما في خطط زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو بما يشكل زيادة عن 135 ألف برميل يوميا كانت مخططة من قبل.

وشدد وزراء مجموعة "أوبك+" مطلع الأسبوع على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض فائض الإنتاج.