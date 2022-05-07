رئيس القرم: عودة الحياة الطبيعية في خيرسون بعد تحريرها من القوميين الأوكرانيين المتطرفين

أكد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، عودة الحياة الطبيعية إلى منطقة خيرسون، "بعد تحريرها من القوميين الأوكرانيين وسلطات كييف".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أكسيونوف قوله اليوم السبت: "اليوم لا توجد سلطات من جانب أوكرانيا في منطقة خيرسون تقوم بأي نوع من عمليات التفتيش والتحقق من الوثائق. لقد تم تحرير الإقليم من القوميين المتطرفين، منطقة خيرسون تعود إلى أسلوب الحياة السلمي الطبيعي".

وأشار أكسيونوف إلى أن سكان المناطق المجاورة، بمن فيهم المعلمون والأطقم الطبية من مدينة ميليتوبول الأوكرانية، يأتون إلى شبه جزيرة القرم لتعزيز التعاون وإقامة اتصالات.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن المنطقة التي تم تحريرها من قبل الجيش الروسي خلال عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا، تسعى إلى أن تصبح جزءا من الاتحاد الروسي.

وأضاف ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نعتزم العيش كجزء من الاتحاد الروسي وسنكون قريبين من شبه جزيرة القرم من حيث وتيرة التنمية".

واستطرد: "ستسعى المنطقة إلى أن تصبح أحد رعايا الاتحاد الروسي. لم يجبرنا أحد على فعل أي شيء. ومع ذلك، يجب أن تعود الأراضي الروسية الأصلية إلى مسارها التاريخي للثقافة والقيم".

وأشار إلى أن سلطات المنطقة ستكون مستعدة للتعامل مع مسألة ضم المنطقة إلى روسيا إذا دعت الضرورة.

وتابع: "إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون للتعامل، لكننا بالفعل نتعاون بشكل كامل ونشعر بأننا نسيج واحد مع مناطق روسيا الأخرى"، وقال في وقت سابق، إن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.

يذكر أن روسيا بدأت في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه من العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.

وفي 19 أبريل المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.