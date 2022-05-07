رحَّب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الجمعة، بمبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية بإطلاق سراح عدد من المحتجزين، وبالإفراج السابق عن المحتجزين من قبل المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية.

وقال جروندبرج في بيان له: «اتفق الطرفان في الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة للمحتجزين من خلال مكتبنا».

وحثّ المبعوث الأممي، الطرفين على التوافق بشأن تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأسر في أقرب وقت، وأضاف: «ستكون هذه خطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع».

وتوجه المبعوث الأممي بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الحيوي، في عملية التبادل.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، أنه استكمل الإفراج ونقل 163 أسيرًا من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

ورفض الحوثيون، استقبال الأسرى عدا تسعة منهم، مشيرين إلى أنّ البقية ليسوا مختطفين أو أسرى حرب وغير مشمولين بكشوفات الأسرى والمعتقلين التي لديهم.

ويشهد اليمن صراعًا مسلحًا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، وقوات الجيش الحكومي مسنودين بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.