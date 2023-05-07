نكشف خطط التعامل مع كورونا في مصر بعد إنهاء الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية للفيروس

• عبدالغفار: استمرار ترصد الفيروس وتتبع المتحورات.. وتطعيم 70% من المصريين

كشف مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، عن خطة وزارة الصحة خلال الفترة القادمة للتعامل مع فيروس كورونا، في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية ذات القلق الدولي، موضحًا أنها تتمركز في استمرار الوضع المتيقظ لترصد المرض، واحتمالات ازدیاد معدلات المراضة أو الوفيات، وكذلك تتبع ظهور المتحورات.

وأكد عبدالغفار، لـ"الشروق"، أن استمرار ترصد الفيروس سيتم من خلال تحليل عينات الحالات المشتبهة أو المحجوزة بأعراض تنفسية من خلال ما يزيد عن 30 مركزا للترصد منتشرة على نطاق الجمهورية، إلى جانب عمل اختبارات التسلسل الجيني للحالات الإيجابية لرصد أي متحورات، وربطها بالحالة الإكلينيكية للمصاب.

وأشار إلى استمرار العمل في جميع مستشفيات الصدر والحميات كنقاط للفرز والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تخصيص أسرة عزل بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتلك التابعة لهيئات وزارة الصحة، واستمرار حملات طرق الأبواب لزيادة معدلات التطعيم، في ظل وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل، والذي يوفر المناعة ضد المتحور أوميكرون.

وأكد جاهزية المستشفيات بالأدوية والمستلزمات المستخدمة لمواجهة أي إصابات وتأمين أرصدة المستشفيات من العقاقير المضادة لفيروس كورونا "كعقار مولنيبيرافير"، وكذلك كل الوسائل التشخيصية كالكواشف السريعة أو كواشف الحامض النووي.

وقال إن نسبة التطعيمات بفيروس كورونا في مصر بلغت 70% من إجمالي الفئات المستهدفة، مثل أغلب دول العالم، ولذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية، وتنفيذ ذلك يرجع إلى كل دولة على حدة، وأن إعلان منظمة الصحة العالمية لا يعني انتهاء فيروس كورونا كمرض فهو مازال موجود، وهناك إصابات به في جميع دول العالم، ولكن هذا الاعلان انتهاء الفيروس كوباء عالمي.

ونوّه بأن فيروس كورونا في مصر يسجل إصابات محدودة، وجميع الإصابات بمتحور أوميكرون؛ وهو السائد منذ فترة، وجميع متحورات أوميكرون إصابتها بسيطة، تتمثل في إصابة الجهاز العلوي بأعراض تتمثل في رشح وسخونية وسعال، ويتعافي الشخص خلال أيام من هذه الأعراض، مؤكدا أن أعراض ما بعد الإصابة بكورونا قد لا تنتهي بسرعة؛ فهناك مصابين فقدوا حاسة الشم ولم تعد إليهم، رغم التعافي من الإصابة منذ سنوات.ر