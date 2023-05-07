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مصر
مدبولي: إجراءات الحماية الاجتماعية ساهمت في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا
سفير التشيك بالقاهرة: مصر أهم ثالث دولة سياحية بالنسبة للمواطنين التشيكيين
مدبولي: الأزمة العالمية تقوّض جهود تنمية إفريقيا.. ويجب البحث عن موارد تمويل جديدة
المشاط: صياغة الاستراتيجيات بين مصر وشركاء التنمية وفقا لمنهجا تشاركيا وشفافا
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الجامعة العربية: عودة عضوية سوريا لا يعني حل الأزمة وأبعادها ما زالت قائمة
الجامعة العربية: يجب إسكات صوت البنادق ليبدأ حديث الدبلوماسية بالأزمة السودانية
سوريا: تابعنا باهتمام قرار العودة للجامعة العربية والمرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا
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بركلات الترجيح.. الداخلية يطيح بأسوان من كأس مصر
سيسا: نستحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق
الكشف عن حجم إصابة علي زين أمام الزمالك
رأي
فن
حسن شاكوش يحرر محضر سرقة ضد زوجته: سرقت نصف مليون جنيه وهربت من المنزل
ختام الأسبوع التدريبي لورش «ابدأ حلمك» بالوادي الجديد
أصالة تحذف صور حفلها بالقاهرة.. ما القصة؟
تفاصيل فعاليات اليوم الثالث لمهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة
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مواطن
مصدر بالنقل: وصول 4 عربات مونوريل جديدة إلى ميناء الإسكندرية
شعبة الأجهزة الكهربائية: التجار يزيدون نحو 7000 جنيه على سعر الثلاجات الحقيقي
بعد ارتفاع السولار.. شعبة الخضروات والفاكهة: زيادة الأسعار لن تؤذي المواطن
حوادث وقضايا
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بإمبابة
فتاة تشعل النيران في جسدها لمرورها بأزمة نفسية بمنطقة بشتيل
شرطة المرافق تزيل إشغالات سوق الميدان بمنشية الإسكندرية
المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهم بحيازة حشيش وهيروين في الإسكندرية
تليفزيون
بعد تتويج الأهلي بسوبر إفريقيا لليد.. أحمد موسى للخطيب: زهقنا يا كابتن