أحمد خيري: قدمنا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني

أعرب أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الجزيرة.

وقال خيري: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ما أسهم في التتويج باللقب».

وشدد خيري على أن الفريق دخل المباراة وهو على يقين بأن الزمالك سوف يقاتل من أجل الفوز لتعويض خسارته لقبي الدوري والكأس، مؤكدًا أن الجميع تعامل مع المباراة بتركيز شديد منذ بداية اللقاء لنهايته.

وحسم فريق الأهلي لكرة اليد تأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، عقب التتويج بالسوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية.