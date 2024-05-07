شرطة باريس تفض تجمعا احتجاجيا مؤيدا للفلسطينيين أمام جامعة

فضت الشرطة في باريس معسكرا احتجاجيا مؤيدا للفلسطينيين أمام جامعة العلوم السياسية النخبوية.

وأعلنت الشرطة يوم الاثنين تفريق حوالي 80 شخصا كانوا محتشدين في شارع أمام المبنى الرئيسي للجامعة. وكان المتظاهرون قد نصبوا خياما هناك بينما كان الطلاب يؤدون الامتحانات في الجامعة. ووفقا للشرطة، كانت عملية الإخلاء سلمية.

وكان الطلاب قد قاموا سابقا بعرقلة الوصول إلى المباني في المؤسسة، وأبدوا غضبهم من موقف جامعتهم من حرب غزة ويطالبون بأن يتم وضع التعاون مع الجامعات الإسرائيلية تحت المراقبة.

وقام الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في حرم آخر لجامعة العلوم السياسية في فرنسا وفي جامعات فرنسية أخرى بإغلاق أجزاء من الجامعات مؤخرا. كما صدرت تصريحات معادية للسامية خلال الاحتجاجات.

كما ذكرت قناة "بي إف إم تي في"، أنه كان هناك أيضا إغلاقات في حرم جامعة العلوم السياسية في ريمس وستراسبورج يوم الاثنين.