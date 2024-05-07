نتنياهو: اقتراح حماس بعيد جدا عن متطلبات إسرائيل الضرورية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اقتراح حركة حماس للتهدئة في قطاع غزة «بعيد جدًا» عن متطلبات بلاده الضرورية.

وأضاف في كلمة، نقلها موقع «والا» العبري»، مساء الثلاثاء، إن دخول مدينة رفح الفلسطينية يخدم هدفين رئيسين من أهداف الحرب، هما: عودة المحتجزين، والقضاء على حماس.

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته للوفد المفاوض في القاهرة بضرورة التمسك بالشروط الأساسية لإطلاق سراح المحتجزين، وضمان أمن إسرائيل.

وذكر أن «الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة»، قائلًا إن «مقترح حماس أمس، كان يستهدف نسف دخول قوات جيش بلاده إلى رفح».

وأضاف: «لن تسمح إسرائيل لحماس باستعادة حكمها الشرير في القطاع، ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل اقتراحا يعرض أمن مواطنينا ومستقبل بلادنا للخطر».

وأكد أنه لن يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو استعادة حكمها في قطاع غزة، واصفًا دخول رفح بأنه «خطوة مهمة جدًا».

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحركة حماس، لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنّ هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

وصباح الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن الوفد الأمني المصري حذّر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده أن الوفد الأمني طلب وقف هذا التحرك فورا.

وأشار المصدر إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لوقف التصعيد بين الطرفين.