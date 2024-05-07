أعلن نحو مئة طالب من الجامعة الحرة في برلين، بدء مخيم احتجاجي على الحرب في غزة، داخل الجامعة الحرة أبرز جامعات العاصمة الألمانية برلين، حسب أفاد بيان صادر عن ائتلاف طلاب برلين.

وتلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها طلاب جامعة ألمانية بدء الاعتصام داخل الجامعة على غرار طلاب الجامعات الأمريكية الذين نفذوا عدة احتجاجات داخل مقار الجامعات طوال الشهر الماضي.

وقال الطلاب في بيان صباح اليوم، "كطلاب ملتزمين بالتضامن العابر للحدود الوطنية وعالم خال من الاستعمار ومختلفة أنظمة القمع المتشابكة، من واجبنا أن نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة محو منهجي على أيدي إسرائيل وحلفائها".

وأضافوا أن "الحكومة الألمانية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، تلعب في دعم الإبادة العنيفة المستمرة للفلسطينيين والطرد من أرضهم، ونرفض أن نكون متواطئين لفترة أطول".

وطالب المعتصمون "إدارة تحالف جامعات برلين الذي يضم الجامعة الحرة FU، وجامعة هومبلد HU، وشارتيه Charité، والجامعة التقنية ،TU بالإضافة إلى جميع الجامعات الأخرى في برلين وعلى مستوى ألمانيا أن تتخذ على الفور ودون قيد أو شرط إجراءات من أجل وقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

كما دعا الطلاب إدارة الجامعة للضغط على الحكومة الألمانية لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وإنهاء جميع الألمان المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية لها، وكذلك مقاطعة إسرائيل بالكامل أكاديميا وثقافيا.

وطالب الطلاب بإسقاط جميع التهم الجنائية ضد الطلاب وغير الطلاب الذين كانوا نشطين سياسيا في التضامن مع فلسطين في الجامعات، وإعادة جميع الأكاديميين والموظفين الذين تم طردهم أو إلغاء تمويلهم بسبب موقف سياسي من فلسطين من قبل الجامعات ومعاهد البحوث الألمانية.

ودعا ائتلاف الطلاب، الجامعات ومعاهد البحوث و الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الشركاء في ألمانيا وخارجها، للاتحاد خلف هذه الدعوة العاجلة للاحتجاج.

ولم يرد تعليق فوري من إدارة الجامعة، فيما أفاد ائتلاف الطلاب بأن الجامعة الحرة استدعت الشرطة للتعامل مع المخيم الاحتجاجي.