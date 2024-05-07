طيران الإمارات تنفذ برنامجا لتحديث 191 طائرة

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، إضافة 43 طائرة أخرى من طراز أيرباص (ايه 380) وبوينج 777 لبرنامج تحديث أسطول طائراتها ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وكانت طيران الإمارات أطلقت برنامجاً لتحديث وتجديد أسطول 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز أيرباص (ايه 380) و53 طائرة من طراز بوينج 777.

وذكرت الشركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن التوسع في برنامج التحديث يضمن استمرار الناقلة في تزويد عملائها بتجربة سفر مميزة، حيث تشكّل طائرات البوينج 777 العمود الفقري لأسطول طيران الإمارات، فيما يعد طراز الإيرباص (ايه 380) هو المفضل لدى المسافرين.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "نعمل على زيادة استثماراتنا بمليارات الدولارات في برنامج تحديث الطائرات لإضافة منتجات المقصورة المتطورة على مزيد من طائراتنا الأيرباص (ايه 380) وبوينج 777، بما يعكس التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، بمجموعة من المنتجات الأفضل في فئتها في جميع الدرجات".

وأكملت طيران الإمارات حتى الآن تحديث 22 طائرة (ايه 380)، وفي يوليو من هذا العام، ستخضع أول طائرة بوينج 777 لعملية تجديد المقصورة الداخلية.

وسوف يستغرق تحديث كل طائرة بوينج 777 حوالي أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة، وتشمل الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، وجميع مقاعد درجة الأعمال الجديدة التي تظهر لأول مرة على متن الطائرة بتوزيع 1-2-1 للمقاعد، و24 مقعدا من أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، ما يمنح العملاء مزيداً من الخيارات المتميزة.

ويتولى مركز طيران الإمارات الهندسي إدارة وتنفيذ أعمال التحديث الشاملة في المقصورات الداخلية للأسطول، حيث يعمل حاليا أكثر من 250 موظفا على المشروع على مدار الساعة، وبدعم من 31 شريكا وموردا، حيث تم إنشاء ورش عمل مخصصة لهذا المشروع.