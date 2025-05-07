باكستان تستدعي القائمة بالأعمال الهندية إلى وزارة الخارجية

استدعت باكستان اليوم الأربعاء القائمة بالأعمال الهندية جيتيكا سريفاستافا إلى وزارة الخارجية الباكستانية لتلقي احتجاج باكستان الشديد على الهجمات الهندية غير المبررة في مواقع متعددة في جميع أنحاء باكستان وآزاد جامو وكشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث "تم إبلاغ الجانب الباكستاني بأن هذا العمل العدواني السافر من جانب الهند يُشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة باكستان. وتتعارض هذه الأعمال مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول. ورفضت باكستان بشدة مبررات الهند الواهية لسلوكها العدائي".

وتم تحذير الجانب الهندي أيضًا من أن مثل هذا السلوك المتهور يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار الإقليميين.