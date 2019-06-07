شرطة السويد تفتح تحقيقا في انفجار جنوبي البلاد

تجري الشرطة السويدية تحقيقا في انفجار وقع بمدينة لينتشوبينج، جنوبي البلاد والذي تسبب في تحطيم نوافذ وإلحاق أضرار بالعديد من المباني اليوم الجمعة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنه لم ترد أي تقارير حتى الأن حول وقوع إصابات خطيرة، ولكن تم نشر العديد من سيارات الإسعاف في موقع الحادث على أطراف منطقة وسط المدينة.

وأظهرت صور الأضرار التي حدثت لشرفات المنازل بالإضافة إلى النوافذ المحطمة.

وقالت الشرطة إنها فرضت طوقا أمنيا على العديد من المباني حول موقع الحادث، وتم نشر الفرقة الوطنية للكشف عن المتفجرات.

وتقع لينتشوبينج، والتي يقطنها حوالي150 ألف شخص، على بعد حوالي 175 كيلو متر جنوب غرب العاصمة ستوكهولم.